Nora Hamzawi (complet) Scène Prévert, 8 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Nora Hamzawi (complet)

Scène Prévert, le vendredi 8 octobre à 20:30

Humoriste, comédienne et chroniqueuse, Nora Hamzawi présente son cinquième seule en scène. L’artiste sera bien à Joinville le 8 octobre, après deux reports durant la crise sanitaire. **La scène Prévert affiche d’ailleurs complet pour ce spectacle.** De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… C’est avec un sens du détail obsessionnel qu’elle décortique son quotidien. Reine de la mauvaise foi, elle dresse un portrait acide d’une femme d’aujourd’hui, en un peu plus ballonnée ! Cachée derrière ses lunettes, elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, elle est la girl next door qu’il vaut mieux croiser sur scène que sur son palier.

Tarif A > 19 à 24€

« Elle parle vite et fait rire tout de suite, charmante et nerveuse. […] Une « girl next door » avec de l’esprit. » Paris Match

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:30:00