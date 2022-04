NØ!R / Murder, My Sweet La Maison Hantée, 22 avril 2022, Marseille.

NØ!R Ne vous fiez surtout pas à la couleur du nom, en croyant avoir affaire à un énième groupe de musique sombre et froide ! NØ!R est bien plus que cela et ne serait se résumer à un univers ténébreux et mélancolique. Ces quatre garçons ont de l’énergie à revendre et encore beaucoup d’univers à vous faire découvrir. Ils ont digéré tout ce que le Punk, la New Wave, la Cold ont su leur transmettre et vous proposent sans cesse des mélodies inspirantes pleines de rage, de joie et de vigueur. Venez surfer sur la nouvelle vague chaude de la musique ‘Made In NØ!R’. [https://soundcloud.com/user-673635925](https://soundcloud.com/user-673635925) Murder, My Sweet Murder, My Sweet is a French band formed in 2020 in Marseille, France. Taking their band name from the 1944 American film noir, which emphasizes a dark and moody lyrical universe, their music blends the raw and groovy energy of rock with the cathartic atmospherics of post-punk. The band members have stated that they are influenced by artists such as The Cure, Joy Division, Interpol and The Smashing Pumpkins. Their debut EP “3m3k” is set to be released early 2022. [https://murdermysweet.bandcamp.com/](https://murdermysweet.bandcamp.com/) Entrée Libre

