NOR BELGRAAD + AFTER GEOGRAPHY + MEANING OF TALES La Dame de Canton, 1 avril 2022, Paris.

Nor Belgraad est le projet de Clément Arnould, producteur et musicien actif depuis dix ans sur la diagonale underground Lille/Bruxelles.

Cavalier seul, mercenaire curieux des musiques électriques et élec-troniques, il assemble en 2020 la colonne vertébrale d’un premier album et s’entoure de musiciens dont il a besoin pour amener le projet du studio à la scène, sous forme d’un quatuor qui joue à haut volume.

On connait la suite, la pandémie a chauffé à blanc les formations condamnées au confinement. Reprenant le terrain à pleines dents, entre la fougue agressive du punk, la noblesse surannée du disco et l’éloquence de la britpop 80’s, Nor Belgraad défend à chaque concert une vision « jouée » du club, directement inspirée des Talking Heads et des sorties du label DFA. Une manière pour eux d’incarner toutes les disputes et les réconcili-ations possibles entre les trois dernières décennies de la musique, et de s’approprier la scène comme terrain d’expression principal.

Dans la plus pure tradition de duos que nous a offerts l’industrie de la pop, le binôme After Geography nous immerge dans son univers dans lequel surgissent de subtiles références à leurs glorieux aînés. Un songwriting aux accents des plus belles heures du glam, et du tsunami brit pop 90’s. Pour mieux défendre leur premier Maxi 45 tours 3 titres “ Mr Rain“ et restituer au mieux arrangements et harmonies, le duo s’étoffe sur scène et devient quatuor.

