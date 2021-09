NOOKĒ x Le Chapiteau – w/ Fontene & Romain Pellegrin Le Chapiteau, 19 septembre 2021, Marseille.

NOOKĒ x Le Chapiteau – w/ Fontene & Romain Pellegrin

Le Chapiteau, le dimanche 19 septembre à 16:00

NOOKĒ c’est tout simplement une soirée entièrement dédiée à la House Music. Le concept ? Faire découvrir des artistes locaux·ales au public Marseillais tout en l’immergeant dans une ambiance colorée et palpitante. Vivez l’expérience. LINE UP: FONTENE (Behind Profile / Caisson Gauche Records / Autektone) Figure incontournable de la scène électronique Marseillaise, Fontène s’est imposé comme “grand” DJ ces dernières années et nous offre à chaque session, un mix d’une qualité irréprochable. Du break, du slow tempo, de la techno, tous les formats sont devenus peu à peu, des zones de jeu qu’il connaît par cœur ! Soundcloud : [[https://soundcloud.com/fontene-official](https://soundcloud.com/fontene-official)](https://soundcloud.com/fontene-official) Beatport : [[https://www.beatport.com/artist/fontene/542639](https://www.beatport.com/artist/fontene/542639)](https://www.beatport.com/artist/fontene/542639) ROMAIN PELLEGRIN (Nervous Records / La French Production / EP Digital Music) ROMAIN PELLEGRIN est l’un de ces nouveaux visages de la scène House / Techno française à ne pas manquer. Actuellement à la tête de divers projets d’envergures, cet artiste de Martigues (13) regorge de promesses et de surprises. Sa dernière sortie signée sur EP Digital Music nommée Back To Main est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements. Soundcloud : [[https://soundcloud.com/pellegrinromain](https://soundcloud.com/pellegrinromain)](https://soundcloud.com/pellegrinromain) Beatport : [[https://www.beatport.com/release/back-to-main/3402069](https://www.beatport.com/release/back-to-main/3402069)](https://www.beatport.com/release/back-to-main/3402069) 16H OUVERTURE 18H Romain Pellegrin 20H Fontène 22H Coupure du son 00H FERMETURE — EVENEMENT GRATUIT SUR RESERVATION OBLIGATOIRE Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [[https://tinyurl.com/4jae7y26](https://tinyurl.com/4jae7y26)](https://tinyurl.com/4jae7y26) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T23:59:00