NOOBODY KNOWS – QUATUOR LES AILES – TARTUFF’RIES Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, vendredi 15 mars 2024.

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

VENDREDI 15 MARS – 20H30

Ça va swinguer avec CHABADA SWING et l’ensemble vocal NOBODY KNOWS Les musiciens-chanteurs de Chabada Swing invitent l’ensemble vocal NOBODY KNOWS pour un répertoire qui rappellera les « Andrews Sisters » ou « Manhattan Transfer » : Chansons harmonisées à plusieurs voix, complicité au rendez-vous pour le plus grand plaisir des amateurs et danseurs de Swing, … Ambiance conviviale assurée !

SAMEDI 16 MARS

QUATUOR LES AILES – 19H30

Tous les quatre, amis et collègues dans l’Orléanais, désireux de partager de belles pages du quatuor à cordes, nous interprèterons le quatuor Opus 77 n°1 de Joseph Haydn, le quatuor Opus 18 n° 2 de Ludwig Van Beethoven et le Divertimento en ré de Mozart

. Laetitia BALESTRO et Julien CHURIN violons

Luc BALESTRO alto

Geneviève KOERVER Violoncelle.

TARTUFF’RIES – 21H00

Et si la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui découlait des pensées diaboliques d’un homme : Tartuffe, le manipulateur par excellence ? Le chef d’oeuvre de Molière s’achève par l’arrestation de Tartuffe dans la maison d’Orgon. Il est jeté à la Bastille dans une geôle sombre et glaciale. Vingt ans plus tard, Tartuffe cherche à sortir de prison. Tous publics à partir de 12 ans. Création originale de John BODIN et François MANUELIAN

Avec : François MANUELIAN, Hugo ZERMATI, Thierry LEU à la contrebasse.

Stéphane RATELADE : Création lumières

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

