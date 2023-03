Découverte de l’atelier NOO ! NOO, 31 mars 2023, Vaux.

Durant votre visite je vous présenterais les différentes étapes de conception et de fabrication autour de mes créations.

Vous découvrirez les techniques utilisées dans mon travail à savoir :

– le modelage, le moulage, le tirage et la peinture, pour le luminaire et les objets décoratif ou d’entreprise.

– la découpe, le pliage, l’emboutissage, la soudure et les finitions pour le mobilier acier.

Un showroom vous attends à l’étage pour faire le parallèle entre étapes de fabrication et créations finales.

NOO 6 route d’ars 57130 Vaux Vaux 57130 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.noo-factory.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@noo-factory.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680656690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/noo.factory/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/herve_michas »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

mobilier acier mobilier béton

Hervé Michas