Vaux

Découverte de l’atelier NOO ! NOO, 31 mars 2023, Vaux. Découverte de l’atelier NOO ! 31 mars – 2 avril NOO Durant votre visite je vous présenterais les différentes étapes de conception et de fabrication autour de mes créations.

Vous découvrirez les techniques utilisées dans mon travail à savoir :

– le modelage, le moulage, le tirage et la peinture, pour le luminaire et les objets décoratif ou d’entreprise.

– la découpe, le pliage, l’emboutissage, la soudure et les finitions pour le mobilier acier.

Un showroom vous attends à l’étage pour faire le parallèle entre étapes de fabrication et créations finales. NOO 6 route d’ars 57130 Vaux Vaux 57130 Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

