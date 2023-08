Salon Rue des Métiers d’Art Nontron, 27 octobre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Chaque année, une trentaine de créateurs des métiers d’art présentent leurs nouvelles collections et font la démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité. La sélection rigoureuse fait la part belle à l’excellence du geste, à la noblesse des matières, à la rigueur des finitions..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . EUR.

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Each year, some thirty designers from the crafts present their new collections, demonstrating their know-how and creativity. A rigorous selection process gives pride of place to excellent craftsmanship, noble materials and meticulous finishing.

Cada año, una treintena de diseñadores artesanos presentan sus nuevas colecciones, demostrando su pericia y creatividad. Un riguroso proceso de selección privilegia la excelencia artesanal, los materiales nobles y los acabados meticulosos.

Jedes Jahr präsentieren rund 30 Kunsthandwerker ihre neuen Kollektionen und stellen ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis. Die strenge Auswahl legt Wert auf exzellente Gesten, edle Materialien und strenge Endbearbeitung.

