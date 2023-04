Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard, 20 juillet 2023, Nontron.

Restauration sur place

Organisé par la Mairie de Nontron

Animé par le Foot AS Nontron / St Pardoux.

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

Place Alfred Agard

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Catering on the spot

Organized by the City of Nontron

Animated by the Foot AS Nontron / St Pardoux

Catering in situ

Organizado por el Ayuntamiento de Nontron

Acogido por el Foot AS Nontron / St Pardoux

Verpflegung vor Ort

Organisiert von der Stadtverwaltung von Nontron

Unterhalten von der Foot AS Nontron / St Pardoux

Mise à jour le 2023-04-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin