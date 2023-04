3ème Forum Intercommunal des Associations Maison des Sports, 10 juin 2023, Nontron.

Sport, Culture, Caritatif, Nature, Environnement…

Démonstrations

Accès gratuit

Restauration sur place

Organisé par la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Maison des Sports Salle des fêtes

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sport, Culture, Charity, Nature, Environment…

Demonstrations

Free access

Catering on the spot

Organized by the Community of Communes of Périgord Nontronnais

Deporte, Cultura, Caridad, Naturaleza, Medio Ambiente…

Manifestaciones

Acceso gratuito

Restauración in situ

Organizado por la Comunidad de Municipios del Périgord Nontronnais

Sport, Kultur, Karitatives, Natur, Umwelt…

Vorführungen

Kostenloser Zugang

Verpflegung vor Ort

Organisiert von der Communauté de Communes du Périgord Nontronnais

Mise à jour le 2023-04-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin