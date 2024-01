Journée Pop-up Nontron, mardi 20 février 2024.

Journée Pop-up Nontron Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-02-20

C’est le grand déballage Pop-up : on sort de nos placards des petites merveilles, livres animés, pop-up et flaps. Histoires et découvertes tout au long de la journée.

Médiathèque

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr



L’événement Journée Pop-up Nontron a été mis à jour le 2024-01-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin