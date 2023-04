VOILE : COUPE DE LA LIGUE GRAND EST, 13 mai 2023, Nonsard-Lamarche.

La Ligue de Voile du Grand Est orga­nise du 13 au 14 mai 2023 la Coupe de la Ligue Grand Est.

Ouvert aux séries Voile Légère et Habi­tables, il se dérou­lera sur le Lac de Madine (Port de Nonsard).

Cette compé­ti­tion est orga­ni­sée par la Ligue de Voile du Grand Est avec le soutien de la Banque Popu­laire Alsace Lorraine Cham­pagne, la Région Grand Est, le Dépar­te­ment de la Meuse, l’In­ter­pro­fes­sion Bétail & Viande Grand Est, la Société Publique Locale Cham­bley-Madine, la Société Adam Loisirs, et la Société Nautique de Madine.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . 0 EUR.

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est



The Ligue de Voile du Grand Est organizes from May 13th to 14th 2023 the Coupe de la Ligue Grand Est.

Open to Light Sailing and Habitables series, it will take place on the Madine Lake (Port de Nonsard).

This competition is organized by the Ligue de Voile du Grand Est with the support of the Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, the Région Grand Est, the Département de la Meuse, the Interprofession Bétail & Viande Grand Est, the Société Publique Locale Chambley-Madine, the Société Adam Loisirs, and the Société Nautique de Madine

La Ligue de Voile du Grand Est organiza la Coupe de la Ligue Grand Est del 13 al 14 de mayo de 2023.

Abierta a las series de Vela Ligera y Habitables, tendrá lugar en el lago Madine (Port de Nonsard).

Esta competición está organizada por la Ligue de Voile du Grand Est con el apoyo de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Région Grand Est, el Département de la Meuse, la Interprofession Bétail & Viande Grand Est, la Société Publique Locale Chambley-Madine, la Société Adam Loisirs, y la Société Nautique de Madine.

Die Ligue de Voile du Grand Est veranstaltet vom 13. bis 14. Mai 2023 den Liga-Pokal Grand Est.

Er ist offen für die Serien Voile Légère und Habitables und wird auf dem Lac de Madine (Port de Nonsard) ausgetragen.

Dieser Wettbewerb wird von der Segel-Liga Grand Est mit der Unterstützung der Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, der Region Grand Est, dem Département Meuse, der Interprofession Bétail & Viande Grand Est, der Société Publique Locale Chambley-Madine, der Société Adam Loisirs und der Société Nautique de Madine organisiert.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE