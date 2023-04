RÉGATE RAID DE MADINE Port Base de Loisirs du Lac de la Madine, 7 mai 2023, Nonsard-Lamarche.

De 9h à 18h, venez assister à la régate « La nuit du Montsec – les femmes à la barre » organisée par la Société Nautique de Madine sur le lac de Madine.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

Port Base de Loisirs du Lac de la Madine

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est



From 9am to 6pm, come and attend the regatta « La nuit du Montsec ? les femmes à la barre » organized by the Société Nautique de Madine on the Madine lake.

De 9 a 18 h, asista a la regata « La nuit du Montsec ? les femmes à la barre » organizada por la Société Nautique de Madine en el lago de Madine.

Von 9 bis 18 Uhr können Sie an der Regatta « La nuit du Montsec? les femmes à la barre » teilnehmen, die von der Société Nautique de Madine auf dem Lac de Madine organisiert wird.

