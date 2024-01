NONOBSTANT Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 2 février 2024.

NONOBSTANT Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

« Nous revoilà en Deux Mille Vingt quat’

Mais cette fois ci à quat’

Avec un nouveau répertoire adéquat’

Fait de Ben Wendel, Tigran Hamasyan, Steve Kuhn, peut-être un peu de scat

Et de quelques compositions d’au moins l’un de nous QUAT’

Nonobstant quelques couACS

C’est avec plaisir et impatience que de nouveau l’on Squat’

Ce lieu Ô combien paradisiAQU’ »

Rassemblés par la passion du Jazz et de ses multiples facettes, le Nonobstant quartet cultive un savant équilibre entre concentration et décontraction, entre élégance et humour décalé. Un groupe qui emporte l’adhésion, par sa musique et par sa générosité.

Avec Gilles Basquin saxophone ténor, Florent Vernay guitare, Karl Mazzola contrebasse, Sylvain Hubert piano.

* Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 22:00:00



