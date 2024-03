NONO ET LES POTOS Les Arcades Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

NONO ET LES POTOS ♫♫♫ Samedi 16 mars, 20h30 Les Arcades 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

NONO ET LES POTOS: Le groupe made in Port DUB est mené de mains de maitres par Nono (ex- Corbeau, Dupain, Bruguière…) et Denis « Rastyron » Théry (Iam, Raspigaous Officiel, Pablo Moses, Toko Blaze etc..) fait figure de défenseur sans appel du roots reggae. Plus que des reprises, NLP propose une véritable appropriation des plus grands titres du reggae (Marley, Tosh, Gladiators, Steel Pulse, Israel Vibration,…). Ils marquent de leur empreinte personnelle nos morceaux préférés.…

_____________________________________________________________

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur