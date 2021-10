Néons-sur-Creuse Néons-sur-Creuse Indre, Néons-sur-Creuse Nonchalente Indochine Néons-sur-Creuse Néons-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre

Néons-sur-Creuse

Nonchalente Indochine Néons-sur-Creuse, 22 octobre 2021, Néons-sur-Creuse. Nonchalente Indochine 2021-10-22 21:00:00 – 2021-10-24

Néons-sur-Creuse Indre Néons-sur-Creuse 8 EUR 8 Au début des années 1940, en Indochine Française alors occupée par l’armée japonaise, six personnages se croisent sur la terrasse d’une maison cossue de la ville d’Hanoï. Cette nouvelle situation va bousculer le confort de leur petite société de colons jusqu’à les précipiter dans un chaos inévitable. Haine, jalousie, mépris de l’indigène ainsi que la mort règneront dans ce minuscule lieu de vie colonial. Quand même, l’amour l’emportera sur la barbarie.

Nous aurions dû jouer cette pièce à Néons en mars 2020, puis en report au mois de novembre, mais le virus nous a contraint à abandonner nos dates de jeu. Ce n’est que partie remise puisque nous nous produirons, enfin, sur nos terres néonnaises les 22, 23 et 24 octobre 2021 ! L’ACEL Théâtre vous présente sa nouvelle pièce “Nonchalante Indochine”

de Benoit Marbot, mise en scène par Jean-Marc Boutin. aceltheatre@free.fr +33 7 81 03 12 51 http://www.acel.free.fr/ Au début des années 1940, en Indochine Française alors occupée par l’armée japonaise, six personnages se croisent sur la terrasse d’une maison cossue de la ville d’Hanoï. Cette nouvelle situation va bousculer le confort de leur petite société de colons jusqu’à les précipiter dans un chaos inévitable. Haine, jalousie, mépris de l’indigène ainsi que la mort règneront dans ce minuscule lieu de vie colonial. Quand même, l’amour l’emportera sur la barbarie.

Nous aurions dû jouer cette pièce à Néons en mars 2020, puis en report au mois de novembre, mais le virus nous a contraint à abandonner nos dates de jeu. Ce n’est que partie remise puisque nous nous produirons, enfin, sur nos terres néonnaises les 22, 23 et 24 octobre 2021 ! ©ACEL théâtre dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Néons-sur-Creuse Autres Lieu Néons-sur-Creuse Adresse Ville Néons-sur-Creuse lieuville 46.74667#0.92836