« NoNameYet » Live Easy + guest Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

« NoNameYet » Live Easy + guest Urgence Disk Records, 1 avril 2022, Genève. « NoNameYet » Live Easy + guest

Urgence Disk Records, le vendredi 1 avril à 18:30

[http://www.facebook.com/events/1052456055596711](http://www.facebook.com/events/1052456055596711) »Ultrasonic Peanuts » les « NoNameYet » vous proposent une nouvelle formation Genevoise le 1er avril à Urgence Disk www.facebook.com/events/1052456055596711

Prix libre pour le groupe

Anciens membres du groupe Genevois « Easy! » et « Ultrasonic Peanuts » les « NoNameYet » vous proposent une nouvelle formation Genevoise le 1er avril à Urgence Disk Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève

Urgence Disk Records Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/