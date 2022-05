Non sujet

Non sujet, 27 mai 2022, . Non sujet

2022-05-27 – 2022-06-12 Non sujet est une exposition en duo.



Mathieu Provansal et Angela Freres revendiquent une complexité dans le rapport au réel.



Face au désir d’efficacité et de fonctionnalité dans les attendus des formes artistiques, quelles sont les formes d’un art qui ne serait pas dépendantes d’une exposition ? L’inutilité de l’art est une force fondamentale, un point d’appui dans la mayonnaise. L’exposition est une présentation dans l’un des plus petits espaces de la grande usine Pillard.



La Ville Blanche est invitée dans les espaces de l’Usine Pillard.



Dans le cadre de Nocturne d’ouverture : Belle de Mai – Bougainville

vernissage le 26 mai 2022 de 17h à 22h

Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain (PAC) 2022. Mathieu Provansal et Angela Freres. https://p-a-c.fr/les-membres/la-ville-blanche/non-sujet Non sujet est une exposition en duo.



Mathieu Provansal et Angela Freres revendiquent une complexité dans le rapport au réel.



Face au désir d’efficacité et de fonctionnalité dans les attendus des formes artistiques, quelles sont les formes d’un art qui ne serait pas dépendantes d’une exposition ? L’inutilité de l’art est une force fondamentale, un point d’appui dans la mayonnaise. L’exposition est une présentation dans l’un des plus petits espaces de la grande usine Pillard.



La Ville Blanche est invitée dans les espaces de l’Usine Pillard.



Dans le cadre de Nocturne d’ouverture : Belle de Mai – Bougainville

vernissage le 26 mai 2022 de 17h à 22h

Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain (PAC) 2022. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville