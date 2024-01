Non mais oh Episcènes Bizanos, samedi 30 mars 2024.

Non mais oh Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Dans une succession de sketches et de situations cocasses, le collectif CPSG convoque le rire et l’absurde dans un rythme effréné. Les mots fusent et les scènes s’enchaînent dans ce divertissement de qualité où les situations de la vie quotidienne sont marquées par une douce critique. Un spectacle plein de belles énergies.

Une proposition de Christian Cazenave

Dans une succession de sketches et de situations cocasses, le collectif CPSG convoque le rire et l’absurde dans un rythme effréné. Les mots fusent et les scènes s’enchaînent dans ce divertissement de qualité où les situations de la vie quotidienne sont marquées par une douce critique. Un spectacle plein de belles énergies.

Une proposition de Christian Cazenave EUR.

Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30



L’événement Non mais oh Bizanos a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Pau