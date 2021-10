NON-LIEUX by Jordan BEAL lePATIO19, 17 octobre 2021, Fort-de-France.

NON-LIEUX by Jordan BEAL

lePATIO19, le dimanche 17 octobre à 11:00

**Non-Lieux** ————- ### _by Dan BEAL_ _Selon Dan Beal,_ _un peuple s’identifie avant tout par sa culture et ses lieux ;_ _et c’est avec cette évi-dence, cette naïveté qu’a commencé cette série._ _À ses yeux, il n’y a rien de plus évident que de photographier une façade, ces devantures aux cou-leurs vives et structures picturales peintes par l’homme et le temps._ _Ce n’est que par la suite qu’il réalise que l’essentiel des maisons qui attirait son œil étaient closes._ _Dans le cadre des journées de l’architecture et du patrimoine au Antilles,_ **_la Station Culturelle_** _pro-pose l’exposition_ **_Non-Lieux_**_,_ _dont la scénographie est assurée par_ **_abité_**_, au_ **Patio19**_._ _Le photographe vous invite à regarder et à se confronter aux façades pour se plonger dans une ré-flexion sur notre rapport au monde et à l’habitat._ _Ces façades que l’on retrouve dans les rues de Fort-de-France et de Saint-Pierre, témoignent du temps qui passe et d’une présence humaine effacée._ _De quoi sont-elles le signe ?_ _D’un exode ?_ _D’une culture mourante ?_ _D’une désertion sociale ?_ _De confinements ?_ _L’artiste choisit d’admirer ces interrogations,_ _de sublimer ces façades,_ _d’apprécier le mystère qu’elles donnent à voir,_ _et d’écouter la mélodie de leurs couleurs._ _Scénographie : abité._ _Partenaires : lePATIO19 – DAC – CTM_ _Commissariat et Production : La Station Culturelle_

Pass sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture

lePATIO19 19 rue GARNIER PAGÈS 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T14:00:00