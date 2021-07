Paris Square Jules Vernes Paris NON ! Je ne prendrai pas la Méditerranée Square Jules Vernes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une création de la compagnie Ngamb ’art qui apporte une contribution artistique sur les questions interculturelles de l’immigration. Non ! Je ne prendrai pas la Méditerranée.’’ Véritable cri du cœur, le spectacle de la compagnie franco burkinabé de danse contemporaine Ngamb’art. Est d’une grande intensité émotionnelle, cette nouvelle création met en danse sur fond de couper décaler des réflexions artistiques interculturelles sur les problèmes d’immigration. Pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui, à la recherche de l’eldorado, ont laissé leur vie dans cette mer Méditerranée devenu leur linceul. Mais pourquoi donc quittent-ils leurs pays ? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces milliers d’africains prêts à braver tous les dangers, au péril de leur vie ? Pour illustrer ces idées, le spectacle met en scène cinq jeunes gens dont le rêve ardent est de connaître cet ailleurs meilleur de l’autre côté de la mer. Débuté comme un conte, l’histoire se déploie au travers de différents tableaux qui conduisent à des dénouements inattendus pour les protagonistes. Le scénario mélange le conte, le chant, la musique et la danse contemporaine métissée au couper décaler à 75% et lorsque Ngamb ’art aborde l’immigration clandestine, c’est pour mettre en lumière toutes les richesses dont recèle le continent africain, dans le but affiché de décloisonner cette idée fausse selon laquelle l’Europe c’est le paradis. Sur scène, les danseurs s’emploient à dénoncer le caractère aléatoire des critères de régularisation et les conditions de vie intenables du statut de clandestins Spectacles -> Jeune public Square Jules Vernes 19 Rue Jules Verne Paris 75011

