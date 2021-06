Irissarry Irissarry Irissarry, Pyrénées-Atlantiques Non essentiel, mais super important Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

Pyrénées-Atlantiques

Non essentiel, mais super important
2021-07-31 21:00:00

Irissarry
Pyrénées-Atlantiques
5 EUR
Plateau d'humour en plein air. Booder présente la crème des humoristes locaux.

