Lille Salle Raymond HERBAUX Lille, Nord Non, c’est non ! Salle Raymond HERBAUX Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Non, c’est non ! Salle Raymond HERBAUX, 7 décembre 2021, Lille. Non, c’est non !

du mardi 7 décembre au jeudi 9 décembre à Salle Raymond HERBAUX

**Le mardi 7 ou jeudi 9 décembre, venez participer à un atelier d’autodéfense féministe !** Qu’est ce que l’autodéfense féministe ? Les violences basées sur le genre prennent différentes formes. Elles peuvent avoir lieu dans la famille, au travail, dans l’espace public… L’autodéfense féministe est une méthode qui vise à transmettre des outils pour prévenir les agressions avant qu’elles n’adviennent. Les stages ont plusieurs objectifs : accroître l’autonomie et la liberté des femmes et des personnes minorisées par leurs genres ; briser les stéréotypes sur la violence ; redonner confiance en notre capacité à agir ; poser ses limites ; apprendre des gestes simples et efficaces pour se défendre physiquement ou encore d’expérimenter sa force. L’autodéfense féministe comprend quatre aspects : émotionnelle, mentale, verbale et physique. Les participant·e·s apprennent à identifier des situations potentiellement dangereuses et à les faire cesser avant qu’elles ne dégénèrent. En fonction des contextes, différentes émotions peuvent être ressenties. Elles permettent de poser clairement ses limites et d’empêcher qu’une agression verbale évolue vers une agression physique ou sexuelle. L’autodéfense physique est accessible à tou·te·s, sans condition physique requise. En partant du vécu des participant·e·s, le contenu du stage est coconstruit et ludique. Il s’appuie en partie sur l’expérience des participant·e·s. Public : à destination des femmes (selon autodéfinition) Par l’association Contrepoing et la Ville de Lille _En lien avec la médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, mobilisée sur la thématique du harcèlement de rue (voir événement du 27 novembre et projet #gardiennesderue) | programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Entrée libre sur inscriptions | pass sanitaire et port du masque obligatoire

Comment se sortir d’une situation d’agression verbale ? Comment réagir quand les limites du respect ont été franchies ? Comment se défendre si l’on porte atteinte à votre intégrité physique ? ! Salle Raymond HERBAUX 49 rue Saint Gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T17:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Raymond HERBAUX Adresse 49 rue Saint Gabriel Ville Lille lieuville Salle Raymond HERBAUX Lille