Non c'est non ! La philovisite à Lafayette Anticipations

de 20h00 à 21h00

Un parcours dans l’exposition Study For No autour des thèmes du refus, de la résistance et de l’opposition, centraux chez l’artiste Issy Wood.

Refus du bon goût, de la beauté, de se soumettre ? Qui a le droit de dire non ? Pourquoi craindre de dire non ? Est ce que tous les non se valent ? Parce que non, c’est non !

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Issy Wood 2023, courtesy de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Issy Wood, Study for No, 2019