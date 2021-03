Paris Centre Paris Anim'Mathis Paris « Non aux étiquettes ! » Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Non aux étiquettes ! » Centre Paris Anim’Mathis, 9 mars 2021-9 mars 2021, Paris. « Non aux étiquettes ! »

du mardi 9 mars au mardi 30 mars à Centre Paris Anim’Mathis

Exposition réalisée par des élèves du lycée Hector Guimard (Paris 19e). Une invitation à réfléchir sur le droit d’être nous-mêmes et de devenir ce que nos talents nous permettent d’accomplir.

Entrée libre

Exposition pour lutter contre les stéréotypes sexistes Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T17:30:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T17:30:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T17:30:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T17:30:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T17:30:00;2021-03-22T10:30:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T10:30:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T10:30:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T10:30:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T10:30:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T10:30:00 2021-03-27T17:30:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T17:30:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T17:30:00

