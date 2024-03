Non à l’argent – pièce par le Théâtre Mandragore Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, samedi 16 mars 2024.

Non à l’argent – pièce par le Théâtre Mandragore Pourquoi continuer à s’engueuler dans un HLM quand on peut enfin s’engueuler dans un château ? 16 et 17 mars Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée sur inscription par mail – 10€ / réduit 5€

Richard, qui tourne le dos à 162 millions, va devoir s’expliquer, et plus vite que ça !

Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront pas !

La soirée risque d’être très agitée !

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq

théâtre humour