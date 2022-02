NON à la guerre en Ukraine ! Place de la Liberté,29200 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

NON à la guerre en Ukraine !

Place de la Liberté, 29200 Brest, le samedi 26 février à 14:30

**Non à la guerre en Ukraine !** ——————————– Fort de sa quinzaine d’associations et d’organisations politiques et syndicales, le collectif finistérien pour l’interdiction des armes nucléaires (CIAN29) appelle la population de Brest et de ses environs à venir exprimer sa volonté de voir mettre un terme à cette guerre. Tous les peuples aspirent à la paix, à bas les impérialismes qui les poussent à la guerre ! Pour un retrait immédiat des troupes russes entrées en Ukraine, pour le respect de la souveraineté de l’Ukraine dans ses frontières reconnues par la communauté internationale, pour un retour des parties prenantes au conflit à la table de négociation sous l’égide de l’ONU. Rendez-vous à 14h30 samedi 26 février, place de la Liberté.

Entrée libre

Le collectif finistérien pour l'interdiction des armes nucléaires (CIAN29) appelle la population à venir exprimer sa volonté de voir mettre un terme à cette guerre.

2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T15:00:00

