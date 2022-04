NOMMONS NOS COURS D’EAU Pontchâteau, 30 avril 2022, Pontchâteau.

NOMMONS NOS COURS D’EAU St Guillaume La Violais Pontchâteau

2022-04-30 – 2022-04-30 St Guillaume La Violais

Pontchâteau Loire-Atlantique

Samedi 16 avril : Animation “Croquons notre cours d’eau”

Chaussez vos bottes et venez dessiner le paysage, la faune et la flore de votre cours d’eau

Inscriptions et informations sur la rubrique actu du SBVB ou au 07 56 06 36 20

Samedi 30 avril : Déambulez le long de votre cours d’eau, au rythme de ses histoires et dessinez sa faune et sa flore

Inscriptions et informations sur la rubrique actu du SBVB ou au 07 56 06 36 20

Proposez, votez, choisissez le 4 juin lors d’un temps festif

