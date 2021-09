Mèze Mèze Hérault, Mèze “NOMBRIL ET ELEGANCE” PAR LA CIE BELLY BUTTON Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

"NOMBRIL ET ELEGANCE" PAR LA CIE BELLY BUTTON Mèze, 24 septembre 2021, Mèze. "NOMBRIL ET ELEGANCE" PAR LA CIE BELLY BUTTON 2021-09-24 – 2021-09-24

Mèze Hérault Mèze Jonglerie, acrobatie et jeu burlesque.

Deux saltimbanques et leur chien, dompteur de puces, s’apprêtent à jouer leur cabaret-spectacle inspiré des Cartoons et des films de Chaplin.

Spectacle suivi de la présentation de la saison culturelle : 19h carré d’art Louis-Jeanjean.

Accès soumis à la présentation du pass sanitaire. billetterie.culture@ville-meze.fr +33 4 99 02 22 01 http://www.ville-meze.fr/ Jonglerie, acrobatie et jeu burlesque.

Accès soumis à la présentation du pass sanitaire. dernière mise à jour : 2021-09-15

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville 43.42687#3.60687