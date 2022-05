NOMBRIL ET ÉLÉGANCE Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

NOMBRIL ET ÉLÉGANCE Olargues, 5 juin 2022, Olargues. NOMBRIL ET ÉLÉGANCE Olargues

2022-06-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-05 12:00:00 12:00:00

Nombril et Élégance est un spectacle de cirque tout public dès trois ans, mat chinois, jonglerie, acrobatie et dressage. Deux saltimbanques voyageurs et leur chien FADOU dompteur de puces, s'apprêtent à jouer leur cabaret-spectacle. Ils sont prêts à tout pour un frisson ou un éclat de rire, mais rien ne se passe comme prévu. Pendant l'année, la compagnie a animé un cycle d'ateliers de cirque pour des binômes parent-enfant. Ce sera l'occasion pour eux de partager avec vous leur travail. Venez les encourager !

Le collectif Graines de Familles vous propose un rendez-vous qui ne manque pas de piment : un spectacle de cirque avec la Compagnie Belly Button !

