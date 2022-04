Nomadzz, les rendez-vous jazz – Jazz & Rap Honfleur, 27 mai 2022, Honfleur.

Nomadzz, les rendez-vous jazz – Jazz & Rap Honfleur

2022-05-27 – 2022-05-27

Honfleur Calvados

Jazz & Rap: A destination des jeunes (et moins jeunes), Atelier de 6h (écriture et chant) + présentation du travail sur scène soutenu par un groupe. Ce programme permet de travailler des textes, de faire de la prise de parole en public, de monter sur une scène avec un vrai groupe

Les intervenants: 2 intervenants (écriture et chant) , un groupe professionnel Play Own Play + un rappeur The Venice,

Jazz & Rap: A destination des jeunes (et moins jeunes), Atelier de 6h (écriture et chant) + présentation du travail sur scène soutenu par un groupe. Ce programme permet de travailler des textes, de faire de la prise de parole en public, de monter…

ericpanicucci@gmail.com +33 6 84 02 35 42

Jazz & Rap: A destination des jeunes (et moins jeunes), Atelier de 6h (écriture et chant) + présentation du travail sur scène soutenu par un groupe. Ce programme permet de travailler des textes, de faire de la prise de parole en public, de monter sur une scène avec un vrai groupe

Les intervenants: 2 intervenants (écriture et chant) , un groupe professionnel Play Own Play + un rappeur The Venice,

Nomadzz les rendez-vous Jazz

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-04-10 par