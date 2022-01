NOMADIM AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

NOMADIM AMR / Sud des Alpes, 7 février 2022, Genève. NOMADIM

du lundi 7 février au jeudi 10 février à AMR / Sud des Alpes

Ce jeune trio emmène l’auditeur en voyage à travers différents paysages musicaux. Naviguant entre les genres avec un répertoire original, il propose un jazz nomade qui se rit des frontières. L’improvisation se mêle à une écriture minutieuse où s’alternent lyrisme et virtuosité. Le résultat : un univers musical qui laisse librement converser le violon, la guitare et la contrebasse. Blaise Hommage, contrebasse Marc Crofts, violon Railo Helmstetter, guitare électrique

Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T20:30:00 2022-02-07T21:30:00;2022-02-08T20:30:00 2022-02-08T21:30:00;2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T21:30:00;2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/