Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées En route pour un périple entre Maghreb et Europe, empreint de musiques traditionnelles. Reliés par le jazz contemporain, Funambule Trio et le oud d’Alaoua Idir se rencontrent et l’alchimie se produit. .

Cet ensemble improbable aux allures d’orchestre de kiosque nous transporte.

Dialogues, mélanges des cultures, pont entre l’Orient et l’Occident, nos esprits vagabondent par ces compositions originales aux parfums de voyages. Tarif de base : 8€

Tarif de base : 8€

Tarif réduit : 5€ (enfant)

