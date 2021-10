Nomade(s) Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 10 novembre 2021, Paris.

Autour de sa série de toiles intitulées « Nomade » Éric Rolland Bellagamba invite les artistes avec lesquelles il travaille. Des rencontres improbables ont favorisé les échanges, nourri les expériences.

France, Japon, Italie, les sensibilités se sont associées et les œuvres, conçues dans l’amitié et le respect de l’autre, témoignent le partage. Peintures, gravures, livres, textes… des allers-retours entre l’Orient et l’Occident sont présentés dans l’exposition « Nomades » pour dire l’universalité.

Éric Rolland Bellagamba. Né en 1956, il vit et travaille à Arles. Artiste – Concepteur lumière – Auteur-illustrateur de livres jeunesse, les créations d’Éric Rolland Bellagamba sont multiples. Il croise les disciplines artistiques : peinture, sculpture, écriture, créations lumière.

Malgré la diversité de ses engagements, ce sont toujours les mêmes principes qui dirigent ses recherches, à savoir le minimum d’effets pour le maximum de sens. Qu’elle soit réelle, figurée ou symbolique, la lumière est aussi un élément récurrent.

Son travail artistique est présenté dans de multiples lieux ­— galeries, salons du livre, bibliothèques — et certaines de ses œuvres ont été acquises par des musées et artothèques.

Dans le domaine des créations lumière, il a notamment réalisé les mises en lumière de monuments du patrimoine et d’édifices classés au patrimoine mondial UNESCO, d’expositions temporaires dans des musées et galeries (par exemple la Fondation Vincent van Gogh à Arles, depuis 2014).

Dans le domaine de la littérature jeunesse, il est auteur et illustrateur sous le nom de Bellagamba, avec plus de trente ouvrages jeunesse publiés dans différentes maisons d’éditions. Il collabore régulièrement avec des artistes d’Italie, d’Iran, du Japon. Ses ouvrages sont traduits en italien, occitan, catalan, arabe, japonais. www.ericrolland.com

Chiaki Miyamoto.

Née en 1975 à Osaka au Japon, Chiaki Miyamoto est diplômée de l’école professionnelle de communication visuelle d’Osaka. Après une première expérience de graphiste au Japon, elle s’installe en France en 2000 pour concrétiser sa grande passion : devenir illustratrice de livres jeunesse. Elle rejoint l’école Émile Cohl de Lyon, elle en sort diplômée en 2003. Depuis, elle publie régulièrement des ouvrages pour les enfants édités par Gallimard Jeunesse, Milan jeunesse, les Éditions Lito, etc. Elle travaille également pour la presse (Milan, Fleurus). Elle vit et travaille à Arles, souvent sollicitée pour des animations dans les écoles, bibliothèques et salons du livre. En 2019, elle est accueillie en résidence d’artiste à Tours par l’association Livre Passerelle. http://chiakimoon.web.fc2.com

Greta Penacca est une artiste italienne diplômée de l’Académie linguistique des Beaux-Arts de Gênes en 1997, membre directeur du Conseil d’administration de l’Association Nationale des artistes et artisans d’Italie (Artinfiera). Elle dirige l’atelier de peinture du Centre permanent d’activités pour les adultes autistes de Cascina Rossago. À travers ses œuvres, elle exploite le thème de l’identité, en travaillant notamment sur les concepts d’environnement et d’habitat. Tout en maintenant une démarche introspective, l’objet de son étude s’oriente sur les mondes végétal et animal, au travers desquels elle analyse les formes mises en œuvre au sein de ces systèmes adaptatifs complexes. Tous les êtres vivants s’adaptent à leur environnement par des opérations d’ajustement, de résistance ou d’élaboration de nouvelles réalités. Elle produit ainsi une œuvre dans laquelle les concepts de nature et de culture se combinent et nous définissent. https://www.gretapenacca.com

Kiyo Tanaka

Née à Kanagawa, Kiyo Tanaka a suivi des études artistiques de peinture à l’huile et de gravure à l’Université des beaux-arts Tama à Tokyo. Son premier livre “Mizutama no chihuahua” est publié en 1997 au Japon. Depuis elle poursuit une carrière d’illustratrice d’albums pour la jeunesse. Elle a participé à la Foire du livre de jeunesse de Bologne (Italie), à la Biennale d’illustration de Bratislava (Slovaquie) et à l’exposition du Blue Book Group en Iran. Elle a remporté le prix ‘’Purple Island’’ au concours NAMI de Corée du Sud pour les illustrations réalisées dans son livre ‘’Kuroino’’.

En parallèle, elle crée des œuvres d’impression qu’elle présente lors d’expositions personnelles dans différentes villes japonaises.http://www.oyikakanat.com/HomeEN/index.html

Vernissage et rencontre avec les artistes le 10/11/21 à 19h : présentation de leur travail et échange avec le public dans la salle de conférences, visite de l’exposition. Réservation conseillée.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact : Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce
ecrire@patronagelaique.fr
https://www.patronagelaique.eu/
https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Éric Rolland Bellagamba, Chiaki Miyamoto, Greta Penacca, Kiyo Tanaka