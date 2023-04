Nomades des Steppes du Kazakhstan Salle Cortot Paris Catégories d’Évènement: île de France

La somptueuse chevauchée musicale au cœur des Steppes du Kazakhstan CONCERT NOMADES DES STEPPES DU KAZAKHSTAN La somptueuse chevauchée musicale au cœur des Steppes du Kazakhstan présentée à la Salle Cortot, Paris par la production Qazaqconcert et Art Ambassadeurs avec le soutien de l’Ambassade de la République du Kazakhstan en France. Ce spectacle d’1h30 est une véritable évasion dans le folklore de ce pays d’Asie Centrale. Turan Le groupe Ethno-folklorique Turan interprétera des mélodies d’influences mongoles et shamaniques, à l’aide d’une vingtaine d’instruments dont des luths considérés comme les plus vieux au monde. Méritant définitivement le titre d’éminents représentants de la culture kazakhe, TURAN vous garantit une performance professionnelle de haut niveau ! Medet Chotabayev (ténor) et Dina Mirmanova (piano) Medet Chotabayev est célèbre chanteur d’opéra (ténor), artiste émérite du Kazakhstan, Chevalier de l’Ordre « Etoile d’Italie ». Lauréat du projet national « 100 nouveaux visages du Kazakhstan » BILLET EN VENTE https://www.billetreduc.com/313641/evt.htm Contact: artambassadeurs@gmail.com +33 6 07 04 59 26 +33 6 95 23 44 53 #concert#kazakhstan#france#music#traditional#sallecortot#artambassadeurs#culture#art#billetreduc#paris Salle Cortot 78 rue Cardinet 75017 Paris Contact : https://artambassadeurs.com/ 0607045929 artambassadeurs@gmail.com https://www.facebook.com/photo/?fbid=1371107017006750&set=ecnf.100023223931959 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1371107017006750&set=ecnf.100023223931959 https://www.billetreduc.com/313641/evt.htm

