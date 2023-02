Nomade Reggae Festival 2023 – 8e édition de l’Evènement Reggae de l’Ete PLEIN AIR – SITE FESTIVAL ANGLEFORT Catégories d’Évènement: Ain

ANGLEFORT

Nomade Reggae Festival 2023 – 8e édition de l'Evènement Reggae de l'Ete

6 août 2023, ANGLEFORT

NOM DE DU FESTIVAL ET DU PASS Gratuit pour les moins de 12 an(s) Nomade Reggae Festival 2023 Les 4, 5 et 6 Août à Anglefort (01) Plein air, Camping Venez vibrer à L'événement Reggae de l'été Les 4, 5 et 6 Août à Anglefort (01) Chemin du Mansin 01350 AnglefortPlein air, Camping Les premiers noms: ALPHA BLONDY, BARRINGTON LEVY, ANTHONY B, Bientôt la suite… * PROFITEZ DE NOTRE OFFRE PROMO: *Pass Promo 2jours +3ème offert = 80 euros ( Les 500 premières – OFFRE LIMITÉE) au lieu de 90 euros *Pass Promo 1jour = 40 euros Sur place: 45 euros/jour Pass Camping 3JOURS 15 euros Gratuit – 12 ans UN FESTIVAL ENGAGÉ : Le Nomade Reggae Festival construit un centre Socio-médical & d'Alphabétisation au Mali: OUVERTURES DES PORTES: 15H00 Début des concerts :16H

