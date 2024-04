Nomade, lecture poétique et musicale Val de Louyre et Caudeau, samedi 29 juin 2024.

Samedi 29 juin 2024 à 20 heures, à la Chapelle Saint Maurice à St Laurent des Bâtons.

Avec Ferhat Mahmoudi, récitant et Thomas Bienabe, oud & mandoline.

Mise en scène de Stéphanie Brunet sur un texte original de Philippe Ducène.

Réservations obligatoires par mail ou billetterie en ligne.

Nomade est une immersion dans la poésie. Un instant d’éternité. Le voyageur du désert pose son sac, contemple sa vie et la nature pour, peut être, renouer avec lui même … Une errance méditative, une poésie lyrique et riche de contrastes, des instants puissants et de pure beauté qui rafraîchissent l’âme humaine parfois malmenée par le tumulte de la vie moderne. Nomade nous interroge sur le sens de la vie et la liberté intérieure…

A partir de 12 ans.

Entrée 20 euros (réduit 15euros) 15 15 EUR.

