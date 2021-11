Nomad Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes, 7 décembre 2021, Évry.

Sidi Larbi Cherkaoui – Compagnie Eastman Pièce pour dix danseur.euse.s du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, Nomad met en scène l’atmosphère aride et la beauté des paysages mouvants et inhospitaliers du désert. Directeur artistique du Royal Ballet Flanders depuis 2015, ses créations lui valent une série de prix dont deux Olivier Awards et trois titres de meilleur chorégraphe de l’année par le magazine Tanz. Nomad est sa troisième collaboration avec le compositeur de Basement Jaxx, Felix Buxton. Les interprètes virtuoses dansent la soif et l’émotion intense. Ils dansent aussi l’esprit de convivialité et l’amitié.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes 7 rue Père André Jarlan 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne



