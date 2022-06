Nomad Men en concert | Qui sème le son #4 Diff’art Parthenay, 24 septembre 2022, Parthenay.

Nomad Men en concert | Qui sème le son #4 Diff’art

2022-09-24 – 2022-09-24

Pour la 4è édition du festival Qui Sème Le Son, Diff’art vous propose de (re)découvrir :

la compagnie NOMAD MEN et ses machines. Sa ligne directrice : imagination, conception, fabrication, objets de récup, bricole, huile de coude, musique, rythme endiablés, scénographie bucolique… !

le SPELIM STREET SHOW, pour vous donner le sourire et faire bouger vos hanches,

[IN] TIME, VOLT

ainsi que DJ ONE UP.

