le mercredi 7 avril à Médiathèque Pierre-Amalric

Jo le ver de terre était en train de faire la sieste, lorsqu’il reçu une pomme sur la tête. Quand il vit le beau fruit, il eut tout de suite envie d’y plonger pour le manger. C’est alors qu’arriva un second ver de terre… Nom d’une pomme !

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Spectacle de la Compagnie La Cuillère Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-07T15:00:00 2021-04-07T15:40:00;2021-04-07T16:30:00 2021-04-07T17:10:00

Détails Catégorie d’évènement: Albi Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi