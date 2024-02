Nom d’une moustache en concert Blesmes Blesmes, mercredi 14 février 2024.

Autour d’une guitare et d’un accordéon, embarquez pour un voyage au sein du répertoire de tonton Georges. Rendez-vous le mercredi 14 février 2024 à 20h au foyer rural de Blesmes.

Au menu, quelques grands succès, mais surtout de nombreuses découvertes et anecdotes sur sa vie et ses chansons. Tout ça enrobé d’humour et d’un brin de malice…

Musicien autodidacte et passionné par la chanson, Rémi De La Rua évolue dans de nombreux projets. Il passe des ambiances festives de la Troupe Badour à l’univers intimiste et drôle de son projet solo Anibal Galant en passant par le rock bohème avec le Sillon.

Avec toutes ces informations, il aura la chance de partager la scène avec Pomme, les Têtes Raides, Barcella, Les Hurlements d’Léo et bien d’autres…

Entrée à prix libre.

Buvette sur place.

Possibilité de venir chercher les blesmois à leur domicile, contact 06.85.28.11.87 .

Place de la Mairie

Blesmes 02400 Aisne Hauts-de-France

