Venez découvrir la dernière collection pour sublimer le quotidien ! Nolwenn Baillet Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Venez découvrir la dernière collection pour sublimer le quotidien ! Nolwenn Baillet, 27 mars 2023, Boulogne-Billancourt. Venez découvrir la dernière collection pour sublimer le quotidien ! 27 mars – 2 avril Nolwenn Baillet L’atelier est ouvert à tous pour échanger autour de la poterie à l’occasion des JEMA 2023 Nolwenn Baillet 68 rue thiers, 92100 boulogne-billancourt Point du Jour Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France L’atelier sera ouvert du 27 mars au 02 avril 2023 de 10h à 18h à l’occasion des JEMA 2023, au 68 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt.

Vous pourrez découvrir une collection autour du thème “sublimer le quotidien !”.

Nous pourrons également échanger sur la poterie, la terre que j’utilises, le plus souvent du grès chamotté, la technique du tournage et du modelage, les différentes étapes de production, l’émaillage et la cuisson au four électrique.

Démonstration de tournage et de tournassage tous les jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Nolwenn Baillet

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Nolwenn Baillet Adresse 68 rue thiers, 92100 boulogne-billancourt Point du Jour Ville Boulogne-Billancourt lieuville Nolwenn Baillet Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Nolwenn Baillet Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Venez découvrir la dernière collection pour sublimer le quotidien ! Nolwenn Baillet 2023-03-27 was last modified: by Venez découvrir la dernière collection pour sublimer le quotidien ! Nolwenn Baillet Nolwenn Baillet 27 mars 2023 Boulogne-Billancourt Nolwenn Baillet Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine