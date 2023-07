Pause fermière Nolhac Saint-Paulien, 15 juillet 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Les JA De Saint-Paulien ouvrent le bal des pauses fermières cet été , en vous proposant des burgers Alitiligériens.

2023-07-15 11:00:00 fin : 2023-07-15 14:00:00. .

Nolhac rond point de Nolhac

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les JA De Saint-Paulien are kicking off the summer of farmhouse breaks with Alitiligérien burgers

Los JA de Saint-Paulien dan el pistoletazo de salida a la pausa estival de la granja con una selección de hamburguesas alitiligérien

Die JA von Saint-Paulien eröffnen den Ball der Bauernhofpausen in diesem Sommer , indem sie Ihnen Alitiligériens-Burger vorschlagen

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay