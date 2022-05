Concert conférence de Bienfaisance : la harpe en France au XVIII ème siècle (Nolay 21) EHPAD de NOLAY, ancienne hospice, salle soeur Sophie Nolay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Concert conférence de Bienfaisance : la harpe en France au XVIII ème siècle (Nolay 21) EHPAD de NOLAY, ancienne hospice, salle soeur Sophie, 27 mars 2020 19:30, Nolay. Vendredi 27 mars 2020, 19h30 Sur place Entrée libre sur inscription 06 10 15 06 97 La harpe en France 1760-1815 : le musicologue Hervé Audéon et la harpiste Françoise Johannel feront revivre une harpe Naderman qui fut le luthier de la reine Marie-Antoinette Conférence-concert de bienfaisance à l’occasion de la renaissance musicale d’une remarquable harpe du XVIII ème siècle Vendredi 27 mars 2020, à 19h30, en l’ancien hospice* de Nolay (Côte d’Or), une soirée exceptionnelle marquera la renaissance d’une harpe fabriquée en 1785 par Jean-Henri Naderman, luthier de la reine Marie-Antoinette. L’instrument très rare, protégé au titre des Monuments Historiques, sera présenté au public après un an de restauration. Il a été restauré dans son aspect initial par Matthias Desmyter, artisan installé en Côte d’Or, grâce à la générosité de donateurs privés et du soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Un concert joué sur un instrument d’époque par une harpiste spécialiste de la musique ancienne. Cette harpe resplendissante retrouvera toutes ses sonorités lors de cette conférence-concert qui mettra en avant, sous les doigts de la harpiste Françoise JOHANNEL, passionnée de musique ancienne, des pépites d’œuvres de cette période au travers d’extraits musicaux d’une dizaine de compositeurs français et allemands du XVIIIème siècle. Une conférence-concert pour en savoir plus sur le contexte historique de la harpe en France au XVIII ème siècle. A l’époque où la harpe flamboyait en France, d’abord à la cour de Versailles autour de la reine Marie-Antoinette, mais aussi dans différentes couches de la société, apparait un répertoire nouveau et raffiné écrit pour cet instrument à cordes pincées de plus ou moins grande taille. C’est cette histoire que le musicologue et chercheur au CNRS, Hervé Audéon, s’attachera à raconter lors de sa conférence sur « LA HARPE EN FRANCE 1760-1815 » avec le concours de Françoise Johannel, qui illustrera ses propos par des extraits musicaux. Soirée de bienfaisance Les dons récoltés lors de cette soirée seront entièrement reversés à l’AMARAPE, l’association contre les maladies rares du péritoine, lien indispensable entre les patients et les équipes médicales. EHPAD de NOLAY, ancienne hospice, salle soeur Sophie 21340 NOLAY, Côte d’Or 21340 Nolay Côte-d’Or vendredi 27 mars 2020 – 19h30 à 23h00

