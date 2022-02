Nojazz // Concert au Théâtre A. Dumas en coproduction avec La CLEF Théâtre Alexandre Dumas, 5 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye.

L’heure de la maturité pour **NoJazz**. Il aura fallu attendre 20 ans pour que le groupe se confronte à l’essence même des standards de jazz. Pari risqué de vouloir revisiter les mélodies, les harmonies de ces grands classiques, tout en conservant l’univers unique de NoJazz. Vous surprendre restera le thème principal, dans une double déclinaison: acoustique et électro. Le nouveau cocktail de bonne humeur made in NoJazz s’intitule « Beautiful life ». Ce nouvel album studio explore plus encore les contrées électro-jazz-world, véritable marque de fabrique du groupe, tout en tenant le cap soulful. Leur son résonne comme une invitation au voyage, chaque titre évoquant une plongée dans l’inconnu grâce aux multiples rythmes du monde influençant leur travail. Leurs lignes mélodiques surfent sur des rythmiques percutantes, se faufilent avec aisance entre des riffs de cuivres puissants et des arrangements savamment débridés. Nourris par l’amitié et la maturité, ces musiciens de haut vol et volontiers perchés n’hésitent pas à prendre des risques, pour livrer une partition aventureuse et sans frontière. Jazz, NoJazz ? Au sens de la liberté de ton, oui. Mais surtout funky, groovy, trendy et… happy ! **➖ Distribution** Philippe Balatier : Keys-programming Philippe Sellam : Saxophone Pascal Reva : Batterie-Guitare Sylvain Gontard : Trompette Jeffrey : Lead Vocals [[https://www.facebook.com/nojazzofficiel](https://www.facebook.com/nojazzofficiel)](https://www.facebook.com/nojazzofficiel) [[https://bit.ly/3rDcKRi](https://bit.ly/3rDcKRi)](https://bit.ly/3rDcKRi)

25 € plein tarif / 20 € tarif adhérent / 12 € tarif -26 ans / 10 € tarif adhérent -26 ans

No limite pour ces musiciens que seule l’interprétation spontanée liée au désir de faire danser le public, guide. Depuis 20 ans, leur musique est un fin cocktail de swing, funk, electro, hip-hop…

