Théâtre d’improvisation Noizay, 29 octobre 2023, Noizay.

Noizay,Indre-et-Loire

Plongez dans les intrigues de la cour du Roy Françoys avec le théâtre d’improvisation, le dimanche 29 Octobre 2023 à 15h dans le village de Noizay.

Adulte 10 euros, enfant (7-18 ans) 5 euros. Réservation sur le site internet. Règlement possible sur place en chèque ou espèces..

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the intrigues of the court of Roy Françoys with improvisational theater on Sunday, October 29, 2023 at 3pm in the village of Noizay.

Adults 10 euros, children (7-18) 5 euros. Reservations on the website. Payment on site by cheque or cash.

Sumérjase en las intrigas de la corte de Roy Françoys con teatro de improvisación el domingo 29 de octubre de 2023 a las 15:00 en el pueblo de Noizay.

Adultos 10 euros, niños (de 7 a 18 años) 5 euros. Reservas en la página web. Pago in situ mediante cheque o en efectivo.

Tauchen Sie mit Improvisationstheater in die Intrigen am Hof des Königs Françoys ein, am Sonntag, den 29. Oktober 2023 um 15 Uhr im Dorf Noizay.

Erwachsene 10 Euro, Kinder (7-18 Jahre) 5 Euro. Reservierung auf der Website. Zahlung vor Ort per Scheck oder in bar möglich.

