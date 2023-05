Visite noctambule de Noizay – La Rochère Route de Vernou, 8 juillet 2023, Noizay.

Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Laissez-vous charmer par le patrimoine troglodytique de La Rochère. Des propriétaires privés vous ouvriront leurs portes pour une plongée au cœur du tuffeau..

Samedi 2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 22:00:00. 8 EUR.

Route de Vernou

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Let yourself be charmed by the troglodytic heritage of La Rochère. Private owners will open their doors to you for a dive in the heart of the tufa stone.

Visita guiada por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Déjese seducir por el patrimonio troglodítico de La Rochère. Los propietarios privados le abrirán sus puertas para que se sumerja en el corazón de la piedra toba.

Geführte Besichtigung durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Lassen Sie sich vom Höhlenerbe von La Rochère verzaubern. Private Eigentümer öffnen Ihnen ihre Türen für einen Tauchgang ins Herz des Tuffsteins.

