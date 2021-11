Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Noix, noisettes et pruneaux de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Noix, noisettes et pruneaux de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde La Cité du Vin, 11 novembre 2021, Bordeaux. Noix, noisettes et pruneaux de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde

le jeudi 11 novembre à La Cité du Vin

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. Quel vin servir avec des fruits à coque ? C’est justement ce que l’on va vous faire découvrir pour ce nouvel atelier en vous proposant trois accords étonnants. Aujourd’hui, les fruits à coque, appelés aussi oléagineux sont devenus des incontournables dans notre alimentation. En version salée, sucrée ou légèrement grillée, leurs saveurs offrent d’incroyables possibilités de mariages avec les vins que nous ne soupçonnons pas. Lors de cet afterwork, vous dégusterez : des Noix de Roucadil (47) des Noisettes torréfiées de Roucadil (47) des Pruneaux enrobés de chocolat de Roucadil (47) En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine)

PLEIN TARIF 24 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 19,20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T18:30:00 2021-11-11T19:30:00;2021-11-11T20:30:00 2021-11-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux