Concours Photo-poésie à Noisy le Sec Noisy le Sec Seine Saint-Denis, 15 février 2021 08:30-15 février 2021 23:00, Noisy-le-Sec. 15 février et 30 avril Libre et gratuit https://www.facebook.com/noisyphotosncf Le Photo-club SNCF de Noisy le Sec organise un concours photo-poésie Le Photo-club SNCF de Noisy le Sec organise un concours libre et gratuit à toutes les personnes sans limite d’âge demeurant à Noisy le Sec

Le thème est libre, il y a 3 lots de 50€ à gagner, Voir les modalités et règlement sur notre page Facebook Noisy le Sec Seine Saint-Denis 4 bis rue de la Gare 93130 Noisy le Sec 93130 Noisy-le-Sec lundi 15 février – 08h30 à 09h00

Détails Heure : 08:30 - 23:00 Catégorie d’évènement: Noisy-le-Sec Autres Lieu Noisy le Sec Seine Saint-Denis Adresse 4 bis rue de la Gare 93130 Noisy le Sec Ville Noisy-le-Sec