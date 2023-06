Fantasie minor, Marco da Silva Ferreira Noisy le Sec Noisy-le-Sec, 1 juillet 2023, Noisy-le-Sec.

Fantasie minor, Marco da Silva Ferreira Samedi 1 juillet, 19h00 Noisy le Sec Entrée libre, en extérieur

Voici deux danseur·euse·s qui s’emparent de la scène comme on conquiert un espace laissé vacant. Dans toute leur pesanteur, il et elle assument la contradiction face aux suggestions de la musique, dont les notes virevoltent : attitudes de mauvais garçons, le dos courbé, les cuisses écartées… Les corps ne s’en laissent pas conter. Pour autant, il en faudra peu pour que la légèreté de la Fantaisie en fa mineur de Schubert devienne un terrain de jeu pour ces deux interprètes rompus aux danses urbaines. Attraper la pulsation en tressaillements d’épaules ou de jambes, mais aussi se lancer dans un pas de deux aussi fraternel que compétitif, tout en portés, en glissés, en piqués et en pointes détournées…

93130 Centre-Ville – Mairie Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

© Martin Argyroglo